POLITICHE: PARLAMENTARIE M5S, I 34 ASPIRANTI CANDIDATI A CAMERA E SENATO, DOMANI VOTO ON LINE

PESCARA – Pubblicati sul sito nazionale del movimento 5 stelle, i nomi e curriculum dei 34 nomi che parteciperanno alle Parlamentarie previste per domani martedì 16 agosto, quando a decidere chi saranno i candidati pentastellati alle elezioni del 25 settembre, saranno i 4.300 iscritti abruzzesi al Movimento, votando sulla piattaforma web Skyvote. Le liste ufficiali andranno poi consegnate tra il 21 e 22 agosto.

Alla Camera ci sono Valentina Corneli, Carmela Grippa e Daniela Torto, parlamentari uscenti, Livio Sarchese, consigliere comunale di Francavilla, Rosario

Buzzelli, Lorenzo Cappelli, Rocco Carullo, Daniele Caruso, Maurizio Consorte, Attilio D’Andrea, Angelo De Santis, Maurizio Antonio Di Cioccio, Mauro Di Felice, Giovanna Di Pietrantonio, Gabriele Di Silvestre, Fabrizio Eleuterio, Marco Ferrante, Santino Ferretti, Antonio, Iacomacci, Umberto Mazziotti, Andrea Paci e Nicola Salucci.

Al Senato Gabriella Di Girolamo, senatrice uscente, Wladimir Ambrosini, Marzio

Casa, Attilio D’Annibale, Biagio Di Francescantonio, Isidoro Gianluca Malandra, Paolo Mancini, Franca Orsini, Carlo Pace, Lucia Scogna, Fabio Stella e Fabrizio Trapani.

In tutto in Italia 2000 i candidati che correranno alle Parlamentarie del prossimo 16 agosto.

Il leader pentastellato Giuseppe Conte ha inviato la propria autocandidatura per il collegio della Camera Lazio 1. Numerose le riconferme tra i parlamentari uscenti che potranno partecipare alla selezione. C’è il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli nel collegio della camera del Friuli Venezia Giulia, Francesca Flati, Francesco Silvestri (Lazio 1 alla Camera), Vita Martinciglio, Eugenio Saitta in Sicilia, in Campania al Senato Maria Domenica Castellone e Michele Gubitosa alla Camera. Tra le new entry Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e Sergio Costa, ex ministro dell’Ambiente alla prima esperienza in Parlamento.

Fuori dai giochi invece il coordinatore regionale, il senatore Gianluca Castaldi, che ha già fatto due mandati in Parlamento. E non ci sono i consiglieri regionali in carica, Domenico Pettinari, Giorgio Fedele, Barbara Stella, Francesco Taglieri e Pietro Smargiassi.

Le regole stabilite dal partito di Giuseppe Conte escludono infatti dalla candidatura tutti gli iscritti che hanno già svolto due mandati, a qualunque livello istituzionale, salvo quelli da consigliere comunale, municipale o presidente di municipio. E inoltre, non possono candidarsi gli iscritti che già ricoprono una carica elettiva, a meno che questa non scada nel 2022 oppure non si tratti di consiglieri comunali, municipali o presidenti di municipio in carica per il loro secondo mandato, indipendentemente dalla scadenza. Esclusi dunque i consiglieri regionali in carica.