POLITICHE SOCIALI: QUARESIMALE A EVENTO FENICE FELICE AL MEDIAMUSEUM DI PESCARA

PESCARA – “Un progetto veramente innovativo perché ha permesso di entrare direttamente in contatto con i detenuti e interagire con loro nella realizzazione di uno spettacolo dove proprio la condizione di imputato è al centro di un processo di riflessione e rivisitazione che coinvolge e capovolge i ruoli”.

Così l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, che ha preso parte oggi, alle 16, al Mediamuseum di Pescara, all’evento di proiezione del film “La parola agli imputati”, realizzato nell’ambito del progetto Fenice Felice finanziato dalla Regione Abruzzo.

“La Regione, in questo modo, sulla linea dei finanziamenti che riguardano le politiche sociali, mostra chiara l’intenzione di contribuire in maniera concreta alla valorizzazione di progetti di inclusione rivolti non solo ai soggetti più fragili e in difficoltà della nostra società, ma anche i detenuti attualmente ristretti in istituti di pena e che un domani potrebbero essere i nuovi emarginati”.