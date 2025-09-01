POLIZIA AQUILANA IN LUTTO: ADDIO A DELLA CAGNA, PUNTO DI FORZA NELLE INDAGINI CONTR0 LA CORRUZIONE

L’AQUILA – Polizia aquilana in lutto per la morte dell’ispettore Gregorio Della Cagna, deceduto a 78 anni. Ne da notizia il responsbile ANPS (Associazione nazionale della polizia di Stato), Marcello Di Tria. Il decesso è avvenuto a Santarcangelo (Rimini).

Della Cagna, che per anni visse nel quartiere del Torrione, è stato uno dei punti di forza della Mobile e poi dell’aliquota dalla polizia presso la procura della Repubblica dell’Aquila, presidio all’epoca guidato dal dottor Roberto Vitanza, nelle importanti investigazioni negli anni novanta e seguenti su casi di corruzione e abuso di ufficio negli enti locali come gli arresti della ex giunta regionale, inchieste su Comune e prefettura, seguendo poi una serie di rivoli investigativi di casi molto spinosi che si sono dipanani a lungo: ciò sotto il coordinamento dei magistrati Fabrizio Tragnone, scomparso prematuramente alcuni anni fa, Gianlorenzo Piccioli, che era il capo dell’ufficio, e poi del collega Di Stefano.

I funerali saranno celebrati oggi alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di San Mario alla Torretta.