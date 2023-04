POLIZIA L’AQUILA: CAMPAGNA DONAZIONE SANGUE “DONATORINATI” PRESENTE AL 171°ANNIVERSARIO

L’AQUILA – L’Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato – ONLUS, costituita nel 2003 per iniziativa di un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato, ha lo scopo di promuovere la cultura della donazione di sangue e persegue fini di solidarietà sociale avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri sostenitori.

Negli anni, l’Associazione ha realizzato e dato vita a numerose attività di sensibilizzazione degli appartenenti alla Polizia di Stato, al personale civile del Ministero dell’Interno, al Corpo dei Vigili del Fuoco e loro familiari nonché di tutti i cittadini alla cultura della donazione di sangue, emocomponenti e midollo osseo.

Dal 2017 l’Associazione utilizza il Brand “DonatoriNati” e nel 2018 ha firmato un protocollo d’intesa con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, allo scopo di favorire sempre più la diffusione della propria cultura.

Donare il sangue è un gesto semplice e veloce, ma di grande valore, perciò, in occasione del 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, che sarà celebrato il prossimo 12 aprile, l’Associazione DonatoriNati ha organizzato in tutta Italia una serie di iniziative in linea con l’esserci sempre della Polizia di Stato.

Nell’occasione, il Questore di L’Aquila si unisce all’invito rivolto ai giovani dal Presidente Nazionale DonatoriNati, Claudio Saltari: ” …. affinché impegnino parte del loro tempo e delle loro energie per scoprire quanto può essere profondo il significato del verbo donare. Ampio è il sentimento dell’altruismo ed immensamente grande l’aiuto che concretamente si può dare al prossimo diventando donatori. La Polizia di Stato da tempo promuove e sostiene un gesto così nobile e spesso indispensabile”.

Perciò, il 12 aprile 2023, a L’Aquila, dalle ore 8:00, nel parcheggio antistante la Questura, in via Strinella 1, potrà essere acquisito materiale informativo sull’associazione e sarà presente l’autoemoteca della Croce Rossa Italiana, a disposizione dei volontari già donatori e di tutti coloro che vorranno generosamente aderire.