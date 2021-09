POLIZIA LOCALE ABRUZZO, QUARESIMALE: “PARTITO OSSERVATORIO, PRESTO PORTALE RISERVATO A OPERATORI”

PESCARA – C’è la realizzazione di un portale internet rivolto agli operatori del settore nel futuro dell’Osservatorio della Polizia locale operativo dal luglio scorso.

“Il portale avrà il compito precipuo – spiega l’assessore regionale alla Polizia locale Pietro Quaresimale – di coordinare tutte le attività dei diversi corpi municipali che operano in regione. Si tratta di un lavoro importante richiesto a più riprese dagli stessi corpi delle municipalità che molte volte si trovano ad operare con strumenti e mezzi diversi da comune a comune. Il portale avrà anche il compito di uniformare i canali di comunicazione non solo tra gli operatori di polizia municipale ma anche come servizio pubblico ai cittadini. Sarà infatti prevista una specifica sezione riservata alla modulistica a seconda dei diversi settori nei quali la polizia locale ha competenze”.

Dal giorno della sua costituzione (6 luglio 2021), intanto, l’Osservatorio di Polizia locale, atteso da anni, ha iniziato a muovere i primi passi. Si è concordato un percorso comune per dare risposte alle necessità quotidiane, “ma soprattutto – aggiunge l’assessore – l’Osservatorio ha dato inizio ad una collaborazione fattiva e concreta tra la Regione e i comandi di polizia locale che in tutti questi anni è mancata generando incomprensioni e fallaci interpretazione delle normative nazionali e regionali”.

All’interno dell’Osservatorio sono state poi costituite a sua volta tre sotto sezioni corrispondenti ai campi di azione: amministrativo, giudiziario e stradale. In Abruzzo operano circa 1.000 agenti di polizia locale.