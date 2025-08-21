POLIZIA LOCALE: AZIONE DIFENDE EMENDAMENTO, “PROPOSTA NECESSARIA E DI BUON SENSO”

TERAMO – “L’emendamento approvato in Consiglio regionale lo scorso 5 agosto che consente di affidare l’incarico di Comandante a un dirigente esterno alla Polizia locale è una misura di buon senso e necessaria”.

Dopo giorni di attacchi dal centrosinistra e uno scontro tutto interno al centrodestra, che ha lasciato solo il sindaco dell’Aquila e presidente dell’Anci Abruzzo Pierluigi Biondi, di FdI, (Qui il link) a difesa del discusso emendamento intervengono Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Azione, e Enio Pavone, capogruppo in Consiglio regionale.

“È singolare – proseguono – che ci siano forze politiche che prima hanno sostenuto la riforma e oggi, di fronte a tensioni interne, pensino a fare marcia indietro. Bene ha fatto il sindaco Biondi a rivendicare con chiarezza la bontà della scelta richiesta da tempo dai Sindaci e dall’ANCI Abruzzo. La politica non deve piegarsi a logiche di correnti contrapposte”.

“Le riforme – concludono Sottanelli e Pavone – vanno giudicate nel merito: questa interviene a favore della trasparenza amministrativa, rafforza l’autonomia degli enti locali e valorizza la competenza come criterio guida nella dirigenza pubblica”.