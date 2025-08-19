POLIZIA LOCALE: CISL FP, “GRAZIE A PRESIDENTE SOSPIRI E FI VERSO CORREZIONE EMENDAMENTO”

L’AQUILA – “Un segnale importante che rappresenta un passo avanti verso il ripristino dell’autonomia e della professionalità della Polizia Locale, principi che rischiavano di essere compromessi da una norma in grado di trasformare il ruolo del Comandante in un incarico fiduciario e non più tecnico”.

Così, in una nota, la CISL FP Abruzzo Molise che esprime “profonda soddisfazione per la rapida e positiva presa di posizione del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che ha annunciato la volontà di ‘rivedere, revisionare e correggere’ l’emendamento alla legge sulla Polizia Locale, accogliendo così le legittime preoccupazioni sollevate dal sindacato”. (Qui il link)

“Un ringraziamento va al presidente Lorenzo Sospiri per questa tempestiva apertura istituzionale e al capogruppo regionale di Forza Italia Emiliano Di Matteo, insieme all’intero gruppo consiliare di FI, per la loro attenzione e sensibilità al tema”, viene aggiunto.

La CISL FP Abruzzo Molise ribadisce la propria disponibilità “a contribuire attivamente al confronto che seguirà, con l’obiettivo comune di costruire una soluzione che rafforzi la competenza, l’imparzialità e il rispetto della normativa vigente — elementi imprescindibili per il corretto funzionamento della Polizia Locale al servizio dei cittadini”.