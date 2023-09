POLIZIA LOCALE DI SILVI: “TANTE OPERAZIONI IN ESTATE PER TUTELARE L’ORDINE PUBBLICO”

SILVI – Sequestri di veicoli privi di assicurazione, rilevazione di sinistri stradali, controllo della velocità, rimozioni veicoli, controllo occupazione di suolo pubblico delle attività commerciali, controlli in area demaniale, segnalazioni ed esposti vari, trattamenti sanitari obbligatori, ricerca persone scomparse, viabilità eventi, regolamentazione della viabilità, interventi per caduta rami/alberi, interventi per animali, sopralluoghi e, più in generale, attività di Polizia Giudiziaria. Senza peraltro dimenticare le varie attività quotidiane quali controllo della sosta, sosta a tempo, zona a traffico limitato e parcheggi a pagamento.

Sono solo parte delle attività a cui la Polizia Locale di Silvi, in provincia di Teramo, ha fatto fronte nel corso della stagione estiva, il tutto con il personale ridotto di n.2 unità, con n.5 operatori in fase di affiancamento e con i servizi suddivisi su n.3 turni: antimeridiano (07:30 – 13:30), pomeridiano (13:30 – 19:30) e serale (19.30 – 01:30).

“E’ stata una stagione estiva molto intensa dal punto di vista lavorativo ma, seppur con qualche sacrificio, siamo riusciti a far fronte a tutte le attività”, dichiara il Comandante della Polizia Locale di Silvi Giustino Michetti che, spiega: “ci troviamo quotidianamente a far fronte alle numerose richieste di intervento da parte della cittadinanza, oltre a dover dar seguito anche alla sempre crescente mole di posta e, quindi, pratiche da evadere. Credo sia doveroso riferire delle attività svolte perché, spesso, il nostro lavoro non viene sempre compreso a pieno – spiega il Comandante – ci sono infatti competenze e risvolti che purtroppo dall’esterno non vengono percepiti ma che ci impegnano in termini di professionalità e servizi. Sono soddisfatto dell’operato degli agenti che, come sempre”, conclude il Comandante Michetti”, non si sono risparmiati. Un plauso particolare va agli agenti neoassunti che, anche se ancora in fase di affiancamento, hanno dato la loro massima disponibilità dimostrando capacità e professionalità”.