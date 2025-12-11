POLIZIA LOCALE L’AQUILA: PIETRUCCI, “PIANTEDOSI CONTRO BIONDI E MARSILIO, SONORO SCHIAFFO A SINDACO”

L’AQUILA – “In una nota indirizzata alla Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Interno presieduto dall’ex prefetto Matteo Piantedosi, ribadisce che ‘il ruolo di comandante può essere attribuito solo a personale appartenente ai ruoli della polizia locale, poiché tali figure sono reclutate con specifici requisiti professionali che le abilitano allo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria, sicurezza pubblica e polizia stradale'”.
Così, in una nota, il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci che parla di “un sonoro schiaffo al sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e al presidente della Regione Marco Marsilio i quali hanno imposto al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri di modificare la norma”.
“Ma è un duro colpo soprattutto al sindaco dell’Aquila e alla sua Giunta – sottolinea Pietrucci – che negli ultimi anni hanno fatto di tutto per mettere a capo dei vigli urbani figure vicine, scelte in particolare tra i dirigenti comunali e che ogni volta sono state sonoramente bocciate dal Tar e dal Consiglio di Stato, a cui il Comune, quindi noi, ha dovuto pagare le spese legali”.
“L’ultima nomina, quella dell’architetto Marco Marrocco, è stata possibile grazie ad un emendamento targato destra regionale, con cui Marsilio ha voluto dare una sponda al sodale Biondi. Ebbene Piantedosi bacchetta anche Marsilio visto che secondo gli uffici del Ministero dell’Interno l’emendamento approvato ‘sembra porsi in contrasto e superare l’orientamento espresso dalla giustizia amministrativa’ e che, conferendo un incarico di comandante anche in assenza di requisiti per la qualifica di pubblica sicurezza, ‘sembra eludere la normativa e con ciò invadere la sfera di competenza dello Stato nella materia dell’ordine e sicurezza pubblica’. I Fratelli d’Italia devono smetterla di sentirsi al di sopra della legge”.
“All’Aquila si nomini subito una figura congrua e legittima a capo della polizia municipale. La città ne ha particolarmente bisogno vista anche l’evidente necessità di una maggiore sicurezza urbana e considerato il farwest serale nelle vie della città del capoluogo di regione e nelle frazioni totalmente abbandonate da anni”, chiosa Pietrucci.
- POLIZIA LOCALE L’AQUILA: PIETRUCCI, “PIANTEDOSI CONTRO BIONDI E MARSILIO, SONORO SCHIAFFO A SINDACO”L'AQUILA - "In una nota indirizzata alla Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Interno presieduto dall'ex prefetto Matteo Piantedosi,
Ti potrebbe interessare:
ARTICOLI PIÙ VISTI:
- FAMIGLIA NEL BOSCO: MAESTRA DI PALMOLI DISPONIBILE PER LEZIONI A DOMICILIO 11 Dicembre 2025 PALMOLI - Una maestra del Comune di Palmoli, su richiesta del sindaco del paese Giuseppe…
- POLIZIA LOCALE L’AQUILA: GOVERNO BACCHETTA CDX, “SONORO SCHIAFFO A BIONDI E MARSILIO” 11 Dicembre 2025 L'AQUILA - "Il ruolo di comandante può essere attribuito solo a personale appartenente ai ruoli…
- POLIZIA LOCALE L’AQUILA: PIETRUCCI, “PIANTEDOSI CONTRO BIONDI E MARSILIO, SONORO SCHIAFFO A SINDACO” 11 Dicembre 2025 L'AQUILA - "In una nota indirizzata alla Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Interno presieduto dall'ex…
- L’AQUILA: BIONDI, “AL LAVORO SU RIAPERTURA SANTUARIO MARIA DELLA CROCE” 11 Dicembre 2025 L'AQUILA - "Raccolgo con attenzione e senso di responsabilità l'appello lanciato in questi giorni sulla…
- TURISMO INCLUSIVO: IL CAMMINO DI CELESTINO DIVENTA ACCESSIBILE A TUTTI 11 Dicembre 2025 L'AQUILA - Il Cammino Grande di Celestino ha il suo nuovo logo che promuove un…
- L’AQUILA: OK DALLA GIUNTA ALLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEGLI APPENNINI A VALLE PRETARA 11 Dicembre 2025 L'AQUILA -La Giunta comunale dell'Aquila ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per…
- ISTITUTO MINORILE L’AQUILA: PEZZOPANE INCALZA IL COMUNE, “SITUAZIONE PREOCCUPANTE, SUBITO RISPOSTE” 11 Dicembre 2025 L'AQUILA - Si è svolta oggi la Terza Commissione consiliare del Comune dell'Aquila dedicata alle…
- PNRR SANITA’ IN ABRUZZO: OPPOSIZIONE ALL’ATTACCO, “MISSIONE FALLITA, TRISTE VERITA’ DAI NUMERI” 11 Dicembre 2025 PESCARA - "Opere ferme, o addirittura mai partite. In Abruzzo sono stati spesi solo il…
- VAL VIBRATA: SPACCIO COCAINA, IN MANETTE 6 ALBANESI, CONSEGNE PORTA A PORTA, ORDINAZIONI SUI SOCIAL 11 Dicembre 2025 TERAMO - Nella prime ore della mattina di oggi ad Alba Adriatica, Martinsicuro e Tortoreto…
- L’AQUILA: PRESENTATO IL LIBRO “IL SANTO E IL POETA” IN ONORE DI SAN FRANCESCO D’ASSISI 11 Dicembre 2025 L'AQUILA- Il libro, "Il Santo e il Poeta. Mito e rito di Francesco in Gabriele…