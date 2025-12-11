POLIZIA LOCALE L’AQUILA: PIETRUCCI, “PIANTEDOSI CONTRO BIONDI E MARSILIO, SONORO SCHIAFFO A SINDACO”

L’AQUILA – “In una nota indirizzata alla Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Interno presieduto dall’ex prefetto Matteo Piantedosi, ribadisce che ‘il ruolo di comandante può essere attribuito solo a personale appartenente ai ruoli della polizia locale, poiché tali figure sono reclutate con specifici requisiti professionali che le abilitano allo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria, sicurezza pubblica e polizia stradale'”.

Così, in una nota, il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci che parla di “un sonoro schiaffo al sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e al presidente della Regione Marco Marsilio i quali hanno imposto al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri di modificare la norma”.

“Ma è un duro colpo soprattutto al sindaco dell’Aquila e alla sua Giunta – sottolinea Pietrucci – che negli ultimi anni hanno fatto di tutto per mettere a capo dei vigli urbani figure vicine, scelte in particolare tra i dirigenti comunali e che ogni volta sono state sonoramente bocciate dal Tar e dal Consiglio di Stato, a cui il Comune, quindi noi, ha dovuto pagare le spese legali”.

“L’ultima nomina, quella dell’architetto Marco Marrocco, è stata possibile grazie ad un emendamento targato destra regionale, con cui Marsilio ha voluto dare una sponda al sodale Biondi. Ebbene Piantedosi bacchetta anche Marsilio visto che secondo gli uffici del Ministero dell’Interno l’emendamento approvato ‘sembra porsi in contrasto e superare l’orientamento espresso dalla giustizia amministrativa’ e che, conferendo un incarico di comandante anche in assenza di requisiti per la qualifica di pubblica sicurezza, ‘sembra eludere la normativa e con ciò invadere la sfera di competenza dello Stato nella materia dell’ordine e sicurezza pubblica’. I Fratelli d’Italia devono smetterla di sentirsi al di sopra della legge”.

“All’Aquila si nomini subito una figura congrua e legittima a capo della polizia municipale. La città ne ha particolarmente bisogno vista anche l’evidente necessità di una maggiore sicurezza urbana e considerato il farwest serale nelle vie della città del capoluogo di regione e nelle frazioni totalmente abbandonate da anni”, chiosa Pietrucci.