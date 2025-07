L’AQUILA – Il Tar Abruzzo ha nominato il prefetto dell’Aquila Giancarlo Di Vincenzo come commissario ad acta, per applicare cumulativamente le cinque sentenze che hanno visto soccombere l’Amministrazione comunale dell’Aquila, guidata dal sindaco di FdI Pierluigi Biondi, relativamente alla mancata nomina del Comandante della Polizia Locale.

Con la sentenza 276 del 26 luglio, i giudici amministrativi hanno bacchettato le scelte del Comune ricordando le cinque bocciature dello stesso tribunale e del Consiglio di Stato.

La decisione arriva in seguito alla sentenza di aprile n. 182 2025 sempre del del Tar Abruzzo, che ha annullato la precedente nomina del dirigente-comandante, Patrizia Celani, dirigente del Comune di Ascoli Piceno assegnata in “scavalco condiviso” con incarico annuale a L’Aquila, procedura ritenuta illegittima.

La Giunta ha dunque a maggio approvato una misura urgente per una selezione interna tra il personale del settore Polizia Locale, con almeno cinque anni di esperienza nella categoria richiesta, per affidare l’incarico in via provvisoria per un massimo di sei mesi.

Il tentativo di dilatare la nomina di un Comandante dirigente, in linea con la normativa regionale e con quanto fanno tutti i Comuni italiani, è stato considerato però ora ancora una volta considerato “illegittimo” poiché si può percorrere la strada di una nomina interna solo se è già stata bandita la selezione per la nomina definitiva a tempo determinato o indeterminato. Dato che la selezione interna è stata precedente al bando dovuto, tale selezione è illegittima e non può avere seguito.

Quindi, il Tar nel dispositivo ordina al Comune di dare esecuzione alle tre precedenti sentenze passate in giudicato ed alla quarta che non è stata sospesa entro trenta giorni. Inoltre, nomina commissario ad acta il Prefetto dell’Aquila che dovrà procedere ai necessari adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di trenta giorni.

Durissimo il commento del consiglieri comunali di opposizione, Gianni Padovani ed Enrico Verini: “È uno scandalo ormai attenzionato a livello nazionale, da noi denunciato più volte ed anche pochi giorni fa quando avevamo invocato il Tar, come già fatto nei mesi scorsi, a nominare il commissario ad acta. Il commissario ora è arrivato e sicuramente il Prefetto rimetterà nei binari un Comune completamente deragliato. Ci dispiace dire che avevamo ragione, ancora una volta. Sono anni che interroghiamo, diffidiamo, invitiamo il Comune a seguire semplicemente la legge e nominare un Comandante della municipale attraverso lo strumento del concorso, un dirigente stabile, autonomo, legittimo. Tutto inutile contro l’arroganza e la protervia, ma anche l’ignoranza tecnica, di questa Amministrazione”.

Stupisce e sorprende, in questa lunga e vergognosa vicenda, non solo la prepotenza politica di chi non vuole rispettare la norma ma anche l’accondiscendenza del Segretario generale e della dirigenza che hanno supinamente accettato nomine di comandanti sempre palesemente illegittime – prosegue la nota -. Non si spiegano altrimenti sei bocciature: quattro dal Tar e due dal Consiglio di Stato, sulla stessa identica materia. E’ palese che il Sindaco non vuole un Comandante della Polizia Locale ma è altrettanto chiaro che al Comune dell’Aquila ci sono strutture tecniche di vertice che supportano e giustificano (in buona fede? permetteteci di dubitare…) impostazioni politiche che non stanno in piedi sotto il profilo del rispetto della legge”.

C’è materia anche per la Corte dei Conti, perché i cittadini sopportano da anni i costi esorbitanti di ricorsi temerari (ovvero contra legem e quindi persi in partenza), oltre ad essere costretti a subire il danno della mancanza di un Comandante, e si vede il tutti gli aspetti della vita civile, dal traffico selvaggio ai dehors invasivi, dalla segnaletica contraddittoria alla sicurezza urbana il generale.

Purtroppo avevamo ragione, anche nella nostra ultima lettera di pochi giorni fa. La selezione interna per la scelta del Comandante era illegittima ed infatti è stata annullata dal Tar, contestualmente alla nomina del Prefetto nelle funzioni di commissario. La sentenza non è ancora disponibile internamente, e ci torneremo, ma da quanto è stato pubblicato è evidente che il giudice amministrativo ha “ricordato” ad un Comune molto ma molto “distratto” che le sentenze si applicano e non si interpretano”.

“Il tentativo di fare ammuina, di perdere tempo e rinviare la nomina di un Comandante in coerenza con la normativa è stato considerato ovviamente illegittimo: è appena il caso di ricordare che il Tar (11 aprile 2025) aveva annullato pure la struttura del Corpo e quindi si sarebbe potuta percorrere la strada di una nomina interna soltanto se fosse stata già bandito un concorso per la nomina definitiva. Come da noi osservato nella lettera al Tar, la selezione interna è illegittima, perché fondata su una struttura che non esiste e perché precedente al bando per legge obbligatorio. Era una cosa talmente ovvia che ci dispiace pure doverla sottolineare! A questo punto speriamo che il Comune la smetta di mettere in campo raggiri, trucchi e sotterfugi e, d’intesa con il Prefetto commissario, dia finalmente esecuzione alle precedenti sentenze e proceda a bandire SUBITO il concorso per dotare la Città capoluogo di un Comandante a tempo pieno che possa affrontare l’inaccettabile degrado della vita civile in città. L’Aquila lo merita!”.