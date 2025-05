POLIZIA LOCALE: SANTANGELO, “APPROVATO PIANO BIENNALE DI FORMAZIONE”

L’AQUILA – Via libera della Giunta regionale al piano biennale di formazione professionale degli operatori della polizia locale.

Su proposta dell’assessore agli Enti locali, Roberto Santangelo, la Giunta ha deliberato un piano che va dalla formazione base per i neo assunti a quella di alta formazione degli ufficiali passando per la videosorveglianza, commercio e altre competenze proprie della polizia locale.

“Il programma approvato – spiega in una nota l’assessore Santangelo – fa riferimento al biennio 2025-2026 e prevede un investimento da parte della Regione di 113 mila euro e sarà interamente curato dalla scuola regionale di polizia locale. Abbiamo messo in campo una misura espressamente prevista dalla legge regionale del 2013 che solo negli ultimi anni ha avuto piena attuazione grazie al lavoro dell’assessorato degli Enti locali. Il piano biennale di formazione rafforza poi quel rapporto di collaborazione che la Regione ha inteso creare con i comuni sul rispetto di normative e regolamenti che fanno capo al comune stesso e che rappresentano la competenza centrale della polizia locale, ai cui operatori garantiamo formazione e aggiornamento professionale in linea con le novità normative”.

Nello specifico, il piano approvato prevede corsi per i neo assunti, per la gestione dei sistemi di sorveglianza e sul commercio fisso e su aree pubbliche. Spazio anche alla cosiddetta formazione avanzata rivolta agli ufficiali di polizia locale per accrescere le competenze professionali nell’ambito delle attività di polizia giudiziaria. Sono previsti inoltre master organizzati in collaborazione con le università abruzzesi, corsi di aggiornamento professionale e corsi per l’uso degli strumenti di autotutela e dissuasione.