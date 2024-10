POLIZIA MUNICIPALE L’AQUILA: AGENTI CON DISPOSITIVI ELETTRONICI PORTATILI PER ATTESTARE INFRAZIONI

L’AQUILA – Gli agenti di Polizia municipale aquilana sono stati dotati di dispositivi elettronici portatili che verranno utilizzati per la certificazione e la verbalizzazione delle infrazioni.

Lo rende noto lo stesso Comando di Pm, specificando che oltre alla certificazione contenuta su un foglio di colore verde verranno emessi, attraverso il palamare elettronico, dei verbali ‘automatici’, stampati su nastri di carta bianca, contenenti sia l’ammontare della sanzione sia il QR Code per il pagamento della stessa attraverso la piattaforma PagoPa della Pubblica amministrazione.

“In questo iniziale periodo di transizione, pertanto, sarà quindi possibile trovare sia i vecchi preavvisi di violazione che quelli di nuova generazione. Si invita pertanto l’utenza a prestare attenzione in quanto il tagliando bianco è a tutti gli effetti una sanzione amministrativa”.