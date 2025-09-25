L’AQUILA – L’architetto Marco Marrocco, attuale dirigente del settore “Trasporto pubblico locale, Mobilità sostenibile, Politiche europee, Pnrr e Pnc, da oggi nuovo comandante ad interim della Polizia municipale dell’Aquila, fino al prossimo 31 dicembre.

È quanto stabilito oggi con decreto numero 57 firmato dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

Una decisione che, si legge nell’atto, tiene conto della sentenza con la quale il Tar ha stabilito la nullità della deliberazione di Giunta comunale del 16 maggio scorso con la quale l’Amministrazione, nelle more dell’espletamento per le procedure per il conferimento dell’incarico di dirigente comandante, aveva disposto di procedere alla pubblicazione di un avviso interno indirizzato al personale di ruolo del Settore Polizia Locale con almeno cinque anni di servizio nella categoria richiesta per accedere al ruolo di dirigente”.

Un caso che aveva destato clamore e proteste delle opposizioni di centrosinistra quando – nonostante le sentenze del Tar che aveva anche già annullato per incompatibilità la delibera con la quale era stato nominato a capo dei vigili urbani il dirigente Tiziano Amorosi, e la nomina del Prefetto come commissario ad acta – lo scorso 5 agosto, è stato approvato un emendamento definito “ad personam” al termine della lunga maratona in Consiglio regionale con il via libera alla legge di assestamento al Bilancio di previsione 2025-2027 -,con la firma dei consiglieri regionali Massimo Verrecchia, capogruppo di FdI, Carla Mannetti (Lega) e Marianna Scoccia (Noi Moderati).

Sulla vicenda, dopo le polemiche che avevano generato anche un feroce scontro nel centrodestra, in particolare tra il sindaco Biondi, di FdI, presidente dell’Anci Abruzzo, e il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, di FI, aveva annunciato un’interrogazione parlamentare il deputato Pd Michele Fina.

Visto che con legge regionale 24 del 13 agosto 2025 è stato modificato l’articolo 5 della legge regionale 42/2013 con lìintroduzione del comma 7 bis, si legge nella determina di oggi, il 29 agosto scorso “questo Ente ha segnalato al Tar le citate modifiche apportate alla legge regionale e, per l’effetto, è stata fissata l’udienza in camera di consiglio per il prossimo 3 dicembre”.

Intanto però, si legge ancora, “ad oggi permane la vacanza del posto da comandante della Polizia municipale e nel Corpo non sussistono figure in possesso della qualifica dirigenziale”.

Di qui, quindi, la nomina di Marrocco al quale spetterà “la sola indennità di risultato nella misura stabilita in sede di contrattazione decentrata”.