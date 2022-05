POLIZIA MUNICIPALE: REGIONE ABRUZZO CONSEGNA 650 BENEMERENZE

L’AQUILA – La Regione Abruzzo premierà 650 dei 1000 agenti di polizia municipale impegnati nel territorio regionale a servizio delle Amministrazioni comunali: lo comunica l’assessore regionale alla Polizia Locale Pietro Quaresimale nel dettagliare le date delle tre cerimonie di consegna delle benemerenze.

Lunedì 16 maggio alle ore 15,30 presso la sala Tinozzi della Provincia di Pescara verranno premiati gli agenti dei comandi delle provincie di Chieti e Pescara, martedì, 17 maggio, alle ore 10:30 presso l’Auditorium di Palazzo Silone all’Aquila per i comandi dei comuni della provincia aquilana, per finire a Teramo nel pomeriggio di martedì 17, alle ore 16:30 presso la sala consiliare della Provincia per i comandi dei comuni del teramano.

“È una delle categorie di lavoratori che ha garantito servizi al cittadino durante il periodo di lockdown totale della primavera 2020” è una delle premesse alla base della decisione dell’assessore Quaresimale, “alla quale si aggiunge la quotidiana disponibilità offerta ai cittadini”.

“È un riconoscimento che la Regione vuole tributare a questa particolare categoria di lavoratori – ha spiegato ancora l’assessore regionale – Dei circa 1000 agenti presenti su tutto il territorio regionale ne verranno premiati 650 a conferma che l’iniziativa della Regione non vuole essere una ‘classifica dei migliori’, ma solo il riconoscimento di un lavoro oscuro ma importante”.

“Il personale di polizia locale – continua Quaresimale – ha garantito, in collaborazione con le associazioni di volontariato, nei comuni un sostegno continuo alla cittadinanza in difficoltà durante la pandemia. Il lavoro degli agenti di polizia locale soprattutto nei piccoli comuni ha permesso in questo modo di avere sotto controllo le situazioni più delicate, ma soprattutto ha dato modo alla popolazione di avere sempre un punto di riferimento cui contare”.