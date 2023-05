POLIZIA TERAMO: SI INSEDIA QUESTORE CARMINE SORIENTE, PER ANNI IN PRIMA LINEA CONTRO NARCOTRAFFICO

TERAMO – Si è insediato questa mattina a Teramo il nuovo questore Carmine Soriente. Prende il posto di Lucio Pennella trasferito a Ravenna.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Salerno nel 1990, Entra in Polizia nel 1991, dopo il corso di formazione da Funzionario presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma, è stato assegnato al Nucleo Prevenzione Crimine Campania di Napoli con il grado di Commissario e subito aggregato presso la Questura di Palermo a seguito delle note stragi di mafia.

Dal 1994 al 2012 ha prestato servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Salerno, prima come Funzionario presso la Sezione Antidroga e poi Dirigente della Sezione Criminalità Organizzata dove ha conseguito numerosi successi sia nella lotta dei clan di camorra che nel campo del traffico internazionale di sostanza stupefacenti.

Nello specifico, ha partecipato alla cattura in Spagna di Umberto Adinolfi, noto narcotrafficante del salernitano, e Luigi Iannaco, noto capo dell’omonimo clan dell’agro-nocerino. Durante tale periodo ha diretto, a scavalco, anche la Divisione Anticrimine della Questura di Salerno.

Promosso Primo Dirigente, ha diretto il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siderno Marina (RC) dal 2012 al 2013 dove, sotto la direzione della D.D.A. di Reggio Calabria, ha raggiunto importantissimi successi investigativi, con numerosi arresti e sequestri di beni, per circa 50 milioni di euro, nei confronti di appartenenti alla “ndrangheta”.

Nello stesso periodo, a Siderno, ha diretto servizi di Ordine Pubblico in occasione degli sbarchi di immigrati e visite istituzionali di Autorità.

Nell 2013 è stato trasferito presso la Questura di Isernia quale Dirigente della Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e Immigrazione e, successivamente, ha assunto la direzione del Reparto Mobile di Bari fino al 2014.

Dal 2014 al 2018 ha diretto l’importante Sezione Polizia Stradale di Napoli dove oltre a svolgere i servizi di scorta a tutela di numerosi Capi di Stato e Autorità di livello internazionale, ha diretto i servizi di scorta e viabilità in occasione della visita del Santo Padre a Napoli.

Dal 2018 al 2021 ha diretto il IV Reparto Mobile di Napoli garantendo, in piena pandemia, il pieno svolgimento dei servizi di ordine pubblico a cura di uno dei Reparti di Polizia più importanti sul territorio nazionale.

Promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato a gennaio 2021, è stato nominato Consigliere Ministeriale presso la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato del Dipartimento di Pubblica Sicurezza assumendo, infine, la direzione del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania di Napoli.