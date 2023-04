POLIZIA URBANA L’AQUILA: COMUNE RICORRE AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO BOCCIATURA INCARICO A DE NARDIS

L’AQUILA -L’amministrazione comunale ricorrerà al Consiglio di Stato per impugnare la sentenza con la quale il Tar Abruzzo ha disposto l’annullamento del decreto 53 del 24.03.2021 di conferimento dell’incarico dirigenziale ad interim del Settore di Polizia Municipale all’avvocato Domenico De Nardis.

È quanto dichiarato dall’assessore Laura Cucchiarella nel corso della commissione comunale di vigilanza e controllo da me convocata su questo argomento, anticipando il contenuto della delibera che nella stessa giornata sarà sottoposta all’attenzione della giunta. Nello stesso provvedimento, come previsto dal regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, sarà inoltre disposto anche l’incarico temporaneo del dott. Tiziano Amorosi alla guida del Corpo, in qualità di direttore del dipartimento di riferimento.

È stata fatta così chiarezza rispetto alla necessità di incaricare una nuova figura a capo del comando di polizia locale, ruolo rimasto vacante a seguito della sentenza e alla volontà dell’amministrazione di ricorrere in appello e chiedere la sospensiva della sentenza di primo grado. Sarà dunque l’ultimo grado di giudizio a dipanare definitivamente la vicenda e stabilire la corretta interpretazione della legge regionale n.42/2013 e della legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale, entrambe violate dal Comune dell’Aquila secondo il giudizio del Tar.

Lo comunica Stefano Palumbo presidente commissione di vigilanza del comune dell’Aquila.