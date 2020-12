POLLUTRI: SCONTRO TRA DUE AUTO MUORE 56ENNE, PADRE DI DUE FIGLI

Tragico incidente a Pollutri, in provincia di Chieti, sulla strada provinciale a poche centinaia di metri dal casello autostradale di Vasto nord. A perdere la vita il 56enne Giuseppe Rossi, sposato e padre di due figli, di Atessa. Era al volante di Fiat Punto si è scontrato con una Fiat Multipla condotta da A.N., 51 anni di Scerni, che ha riportato la frattura del femore e un trauma toracico ma non è in pericolo di vita. La Punto dopo l’urto si è ribaltata finendo in una cunetta. Rossi è morto sul colpo

