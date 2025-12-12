POLO AIREO: BOOM ISCRIZIONI CRIMINOLOGIA, “NO SCORCIATOIE, SERVONO SPECIALIZZAZIONE E PASSIONE”

L’AQUILA – “Se esistono tanti corsi di laurea è perché il sapere cresce a ritmi esponenziali e diventa sempre più necessario specializzarsi. Abbiamo recentemente aggiornato i curricula di Giurisprudenza con l’indirizzo Criminologia e Cyber Law e l’indirizzo professioni legali, si tratta di un corso di laurea al quale si iscrivono soprattutto le forze armate ma c’è anche un boom di richieste da parte di studenti appassionati per la materia. E poi continuano a crescere le richieste per Scienze dell’Educazione, Scienze Economiche, Ingegneria Informatica, Psicologia e Scienze Motorie nonché scienze dell’alimentazione, ingegneria biomedica e scienze biologiche”.

A dirlo è il professor Guido Ottombrino, responsabile del Polo di Orientamento Aireo per il gruppo Multiversity che, dopo Avezzano, ha aperto una nuova sede all’Aquila, in via Alessandro Manzoni 2/F.

Con quasi 8.000 studenti e professionisti già formati in Abruzzo, il Polo Aireo porta nel capoluogo il modello di didattica universitaria digitale di Multiversity, primo gruppo di education in Europa, con oltre 250.000 studenti iscritti, un ecosistema integrato composto da tre atenei: Università Telematica Pegaso, Universitas Mercatorum (ateneo delle Camere di Commercio) e San Raffaele Roma (specializzato in Scienze Motorie, Nutrizione e Psicologia).

Una crescita costante quella delle università telematiche, per numero di studenti e corsi, e questo perché, osserva Ottombrino, “siamo nel secolo della formazione continua e le telematiche rispondono ai bisogni concreti del nostro tempo: conciliare studio, lavoro e vita personale. Oggi lo studente non è più solo il diciottenne che esce dal liceo, ma anche il professionista, il genitore, il lavoratore pubblico o privato che vuole crescere o cambiare. Le università telematiche offrono un modello flessibile, accessibile e di qualità, adatto a tutti”.

Per Ottombrino, “qualunque corso di laurea offre prospettive di lavoro se lo studente lo segue con passione perché ha scelto un percorso che è in linea con i propri interessi e le proprie capacità”.

E aggiunge: “I punti di forza dell’università telematica sono un’offerta formativa che si articola in oltre 120 corsi di laurea, la qualità certificata della didattica, l’innovazione tecnologica delle piattaforme, il riconoscimento istituzionale e la capillarità territoriale: con oltre 200 sedi d’esame e 600 poli di orientamento tra i quali spicca sicuramente il nostro Polo Aireo”.

Rispetto ai pregiudizi sulle università telematiche: “Ho 61 anni e mi sono formato negli atenei tradizionali, in particolare il conservatorio dell’Aquila e l’Università di Bologna ma ho sempre avuto la passione per lo studio che si scontrava con l’impossibilità di continuare a studiare in un ateneo tradizionale per l’oggettiva difficoltà nel conciliare studio e lavoro. Pertanto, ho aperto il Polo Multiversity pensando alle mie figlie e ai tanti giovani che devono rinunciare a studiare perché non possono conciliare studio e lavoro. Da quando ho iniziato questo cammino nel mondo delle telematiche il mio obiettivo è far capire che l’università telematica non è una scorciatoia, ma una scelta consapevole e moderna e che rappresenta l’unico modo per colmare il gap con l’Europa per quantio riguarda i giovani laureati”.

“È un pregiudizio duro a morire perché i social hanno amplificato la portata di quelle che una volta erano definite ‘chiacchiere da bar’. In genere si esprimono sulle telematiche i meno informati, quelli che non conoscono minimamente la didattica digitale che è protagonista oggi e lo sarà sempre più nel futuro della formazione universitaria. La didattica degli atenei Multiversity, inoltre, si basa su videolezioni accessibili h24, lezioni interattive, dispense in pdf e altro materiale, test di autovalutazione, esercitazioni pratiche, tirocini curriculari che i nostri studenti svolgono nelle scuole, nelle aziende, nelle strutture sportive sempre seguendo un progetto formativo certificato e seguiti da tutor interni e tutor designati dagli atenei”.

E ancora, aggiunge Ottombrino, offriamo: “Orientamento personalizzato con il supporto di tutor e psicologi delle organizzazioni per la scelta del percorso più adatto; Prevalutazione della carriera pregressa per il riconoscimento di crediti derivanti da esami universitari precedenti, percorsi formativi riconosciuti e abilità lavorative; Aiuto nella gestione burocratica (iscrizioni, certificati, tesi); Eventi informativi e workshop (come “Notte prima degli Esami”, “CampusLab”, ecc.). Siamo vicini fisicamente e digitalmente, perché crediamo che dietro ogni studente ci sia una storia che merita attenzione”.

Infine: “È possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno e, in questo mese di dicembre, ci sono numerose promozione attive riservate a tante categorie di studenti”.