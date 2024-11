POLO DELLA BONTA’ ENOGASTRONOMICA: MEETING A PESCARA ORGANIZZATO DALLA CNA

PESCARA – Come fa un prodotto eccellente di un territorio a trasformarsi anche in un prodotto vincente sui mercati? Quali scelte, quali strategie, quali passaggi sono necessari per arrivare a questo salto di qualità? E’ l’obiettivo della tappa del “Brand Festival in tour”, evento dedicato al settore agro-alimentare che farà tappa domani a Pescara, portando nella nostra città un pool di professionisti ed esperti, destinati a vivere una giornata intensa sul territorio, con visita diretta nelle aziende al mattino e un momento formativo al pomeriggio.

Si chiama “Pescara. Il polo della bontà” il meeting organizzato dalla Cna provinciale, e metterà a disposizione delle imprese partecipanti l’esperienza e la cultura di un pool di formatori ed esperti d’eccellenza, specialisti di materie in grado di far affermare un prodotto, e portarlo dallo scaffale al consumatore con più facilità. La giornata vivrà due momenti distinti, anche se fortemente connessi tra loro.

Al mattino, un primo gruppo di professionisti della comunicazione sarà in tour “in presa diretta” all’interno delle aziende iscritte al programma, mentre al pomeriggio al Museo delle Genti d’Abruzzo (inizio fissato alle 16,30) altri esperti provvederanno alla parte più strettamente teorica e formativa: insomma, si tratterà di una sorta di «viaggio al contrario nella comunicazione delle eccellenze eno-gastronomiche di questo territorio – come illustra la presentazione – che parte con l’analisi del packaging sullo scaffale fino ad arrivare alle azioni quotidiane che permettono a un’azienda di affermarsi come marca».

Quello in programma domani è dunque un racconto a più voci con professionisti del marketing nelle sue varie espressioni (social, neuro, branding), di designer, di ricercatori, di esperti di normative, di imprenditori, di professionisti della comunicazione, che la confederazione artigiana presieduta da Cristian Odoardi e diretta da Luciano Di Lorito metterà faccia a faccia con le imprese della “bontà” «per valorizzare il saper fare di questo territorio».

A Pescara arriveranno così esperti di fama come Andrea Ciceri, Marco D’Arona, Giovanni Salvatore, Roberta Ciccarelli, Savino Muraglia, Pina Meriano, Graziano Giacani. Sarà dunque creato un percorso che attraverso la loro cultura cercherà di trasferire saperi e concetti decisivi per l’affermazione di un prodotto: dalla grafica ai materiali, dal peso alle cromie, dall’uso consapevole delle piattaforme social per comunicare autenticità e valori di eccellenza di un prodotto eno-gastronomico alle strategie per rendere unico il marchio di un prodotto.

“Brand Festival in tour” – la cui prima edizione risale al 2017 – ha investito negli anni più territori italiani, proponendo ogni volta questo modello. Modello che prevede, al termine della maratona, un momento di approfondimento istituzionale: motivo, questo, per cui a fine pomeriggio ci sarà, sempre al Museo delle Genti d’Abruzzo, un dibattito con la presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Emanuele Imprudente; della responsabile dell’Ufficio marchi e brevetti della Camera di commercio di Chieti-Pescara, Angela Chiumeo; Presidente della BCC abruzzese, Michele Samuele Borgia; il Sindaco di Pescara, Carlo Masci.