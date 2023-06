POLO PRODUZIONE IDROGENO A CORFINIO: PRESENTATO PROGETTO DI ABREX ITALIA

SULMONA – L’Area Sviluppo Locale, dell’agenzia Abrex, ha presentato il progetto Distretto Italico che prevede la realizzazione di un polo per la produzione di idrogeno verde a Corfinio (Aq).

L’evento, che si è tenuto presso la sala consiliare del comune di Corfinio, ha permesso di illustrare il progetto al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e al Vice Presidente del Consiglio Regionale Roberto Santangelo, presenti il sindaco Romeo Contestabile, oltre ai sindaci dei primi comuni interessati, ai rappresentanti delle aziende che realizzeranno gli investimenti e al Commissario ZES Mauro Miccio.

La gremita aula ha seguito con attenzione la proiezione delle slide esplicative che sono state approfondite passo per passo. Il polo di produzione rappresenta una grande fonte di attrattività per l’area interessata, oltre che per l’intera regione. In collegamento hanno partecipato anche gli investitori australiani di IGE-Infinite Green Energy- rappresentati dal CEO, Stephen Gauld da Perth, che produrranno idrogeno verde in larga scala utilizzando i vapori acquei della Etex, realtà consolidata a Corfinio per la produzione di lastre in cartongesso, alimentando la stessa con l’idrogeno prodotto.

Intervenuti Marianna Scoccia, sindaco di Prezza, Marco Moca sindaco di Raiano, Matteo Del Forno (Etex), Carmine Cimini (Texol), Rocco La Rovere (IGE).

Rilevante l’attività di Texol che ha manifestato l’interesse a realizzare, a Raiano, un investimento straordinario per una serie di ragioni, intanto perché imprenditori abruzzesi intendono investire in Abruzzo e poi perché utilizzerà un sito industriale dismesso trasformandolo in nuova opportunità occupazionale legata all’economia circolare, l’impianto verrà alimentato con l’idrogeno prodotto a Corfinio.

“Tutto il progetto prevede uno sviluppo industriale e occupazionale, sostenibile, a valenza sociale e culturale, in linea con gli obiettivi dell’agenda ONU 2030, con una particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico integrata nel piano di sviluppo strategico”, ha dichiarato Angelo D’Ottavio presidente di Abrex che con l’area sviluppo locale segue tutte le fasi del progetto Distretto Italico.

Gli imprenditori hanno apprezzato l’intesa tra Regione Abruzzo e Commissario ZES che estenderà a tutti i comuni, l’opportunità di accedere ai processi autorizzativi semplificati e unificati.

Etex, Ige Italia e Ige Australia con le loro partnership (Renova, Axpo, Samsung) e Texol hanno scommesso, in rete, su questa iniziativa che prevede di utilizzare l’energia prodotta da fonti rinnovabili quali l’eolico e il fotovoltaico per la produzione di idrogeno verde.

L’insediamento porterà notevoli vantaggi a tutta la zona, oltre a creare posti di lavoro all’interno dei siti produttivi e nell’indotto, si stanno avviando piani di sviluppo e di marketing territoriale, previsti corsi di formazione con enti privati, accordi con università per master e specializzazioni da organizzare in loco e la realizzazione di un centro di ricerca.

Il polo di idrogeno verde rifornirà industrie e mezzi di trasporto anche attraverso centri di rifornimento.

