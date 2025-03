POLO SCOLASTICO SASSA ALL’AQUILA: PERSICHETTI, “ALTRO SEGNALE DI ATTENZIONE PER LE FRAZIONI”

L’AQUILA – “L’approvazione del progetto esecutivo per il nuovo polo scolastico di Sassa è un risultato importante per la comunità e conferma l’attenzione dell’amministrazione per le frazioni. Un investimento significativo che garantirà spazi adeguati a centinaia di studenti e alle loro famiglie, dopo anni di paziente attesa”.

Lo dichiara in una nota il consigliere di Fratelli d’Italia al Comune dell’Aquila Katia Persichetti, che aggiunge: “Ringrazio il sindaco Pierluigi Biondi, la Giunta e la struttura comunale per il lavoro costante sul territorio. Progetti come questo testimoniano l’impegno concreto per migliorare i servizi e la qualità della vita di ogni aquilana e di ogni aquilano”.