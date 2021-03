“POLPETTE AVVELENATE E CANILI ALLO SBANDO”, RIVOLUZIONE ANIMALISTA CHIEDE INTERVENTO DI MARSILIO

TERAMO – “Polpette avvelenate ovunque, canili allo sbando, violenza inaudita sugli animali e criminali impuniti. La tutela e il benessere animale in Abruzzo è fievole e insufficiente. Ogni giorno ci misuriamo con notizie tristissime relativamente al modo con cui le istituzioni si pongono e agiscono per tutelare i nostri amici pelosi. Siamo la regione dei Parchi ma il rispetto della flora e della fauna sembra essere una chimera per regione Abruzzo e per molte amministrazioni comunali”.

Commenta così, in una nota, il coordinatore di Rivoluzione Animalista Abruzzo, Rino Febonio, chiedendo l’intervento del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

“Chiediamo al governatore Marsilio”, sottolinea Febonio, “all’assise regionale e alle amministrazioni comunali di ridisegnare e di distribuire maggiori risorse ai canili e ai molti volontari che si occupano di aiutare gli animali. Inoltre, chiariamo che venga reso obbligatorio e gratuito un corso di educazione cinofila a chi si propone di adottare un animale, seguendo l’esempio della regione Lombardia al fine di responsabilizzare e sensibilizzare i neo proprietari alla gestione dei propri animali”.

“Il randagismo non è soltanto un pericolo per l’uomo, ma anche per la nostra fauna autoctona come il “Canis lupus appenninicus” specie notoriamente a rischio proprio a causa del fenomeno dell”ibridazione ossia della mescolanza genetica tra lupi “puri” e cani randagi, patrimonio che la stessa Commissione UE ci chiede di tutelare. Un plauso invece va rivolto alle guardie eco-zoofile”, conclude, “ai carabinieri forestali e agli operatori veterinari del parco che si prodigano quotidianamente per la tutela ed il benessere degli animali tutti”.