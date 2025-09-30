POLSTRADA IN AZIONE ALL’AQUILA: RITIRATE 3 PATENTI, SEQUESTRATI 3 VEICOLI, ELEVATE 55 MULTE

L’AQUILA – La Polizia di Stato dell’Aquila ha intensificato i controlli, volti alla prevenzione ed al contrasto dei comportamenti scorretti alla guida, spesso causa di incidenti anche gravi. Infatti, durante la scorsa settimana, la Polizia Stradale L’Aquila ha controllato in totale 65 veicoli e 75 persone e sono state riscontrate 55 violazioni al C.d.S., con il ritiro di 3 patenti, il sequestro di 3 veicoli, un fermo amministrativo e la decurtazione di 120 punti.

In particolare le infrazioni più frequenti si sono riscontrate per eccesso di velocità, uso alla guida di dispositivi elettronici e mancato uso dei sistemi di ritenuta. Nella mattinata del 24 settembre è stato effettuato un servizio di rilevazione elettronica delle velocità su A24 c/o barriera di Teramo, che ha portato a contestare 20 violazioni al C.d.S. , di cui 10 per superamento del limite di velocità consentito in autostrada, con decurtazione di 41 punti.

Durante la stessa giornata è stato effettuato un servizio volto a prevenire le inidonee condotte di guida di motociclisti sulla SS80 “Strada per il valico delle Capannelle” che ha portato a rilevare, nella sola mattina, 12 violazioni al C.d.S. delle quali 4 per eccesso di velocità con annesso ritiro di 2 patenti di guida, 1 fermo amministrativo del mezzo e 29 punti decurtati. Tra i sanzionati, oltre ai motociclisti, ci sono i conducenti di 2 autovetture di grossa cilindrata, con allestimento, assetti e componentistica da competizione non trascritti sulle carte di circolazione. Infine, le pattuglie impiegate hanno controllato 4 velocipedi di cui la metà sono risultati modificati, provvisti di acceleratore, motore elettrico potenziato ed in grado di superare i 50 km/h, divenendo di fatto ciclomotori; si è proceduto pertanto a sanzionare i 2 conducenti e a sequestrare i 2 mezzi.