POLSTRADA PESCARA BLOCCA IN A 14 DOPO UN INSEGUIMENTO UN CAMIONISTA UBRIACO: VIA LA PATENTE

PESCARA – Un camionista sfrecciava, lungo l’Autostrada A/14, mettendo a serio rischio l’incolumità degli utenti in transito, procedendo a zig-zag, sbandando e invadendo continuamente l’opposta corsia di marcia, anche all’ingresso di una galleria dove le altre macchine erano costrette a schivare all’ultimo l’autocarro. Una pattuglia della Polizia Stradale di Pescara Nord, durante la vigilanza stradale lo ha notato ed è subito scattato l’inseguimento al fine di fermare il mezzo pesante, che trasportava grosse quantità di legname, in luogo sicuro.

Intimato l’alt e fermato il camion, gli agenti si sono subito accorti che il conducente manifestava evidenti sintomi di una recente assunzione di sostanze alcoliche. Sottoposto alla prova con l’etilometro è risultato un tasso alcolico pari a 2.23 g/l, ben oltre il limite consentito, che per i per i conducenti professionali è pari a zero. Si è proceduto pertanto all’immediato ritiro della patente di guida, interrompendo così il pericoloso viaggio del camionista.

Da inizio anno sono più di cento le patenti ritirate dalla Polstrada per la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Il rafforzamento dei controlli proseguirà anche nei prossimi giorni anche in vista delle imminenti festività.