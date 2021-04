POLTRONESOFA’, MULTA DA 1 MILIONE DI EURO PER PUBBLICITA’ INGANNEVOLI DOPO GLI ESPOSTI DEL CODACONS

L’AQULA – “Grazie agli esposti presentati dal Codacons l’Antitrust ha elevato una sanzione da 1 milione di euro a Poltronesofà per aver diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte proposte”.

È quanto si legge in una nota del Codacons.

“Gli spot dell’azienda – si legge ancora – quotidianamente bombardano i consumatori con sconti perenni e offerte che proseguono senza sosta tutto l’anno: un monitoraggio Codacons sugli spot di PoltroneSofà era finito all’attenzione dell’Antitrust, attraverso un esposto in cui si denunciavano offerte continue, con scontistiche crescenti, senza limiti temporali e senza soluzione di continuità, che confermavano come le promozioni dell’azienda rappresentassero la regola della proposta commerciale e non, come dovrebbe essere, l’eccezione”.

“Un vero e proprio bombardamento pubblicitario che finiva per non fornire corrette informazioni ai consumatori e determinava una forma di inganno sulle reali caratteristiche delle offerte commerciali. L’Antitrust ha accolto la nostra denuncia, confermando l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari e omissioni sulla durata temporale, l’estensione delle promozioni e l’entità degli sconti promessi”, conclude la nota.