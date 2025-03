POMILIO BLUMM: L’AGENZIA DI COMUNICAZIONE ENTRA NELLE CLASSIFICHE DI CRESCITA DEL FINANCIAL TIMES

PESCARA – “Pomilio Blumm si conferma ancora una volta tra le eccellenze europee, conquistando un posto di rilievo nella prestigiosa classifica ‘FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies’, pubblicata dal Financial Times”.

L’agenzia pescarese di comunicazione istituzionale – si legge in una nota – si distingue non solo per la sua crescita finanziaria, col piazzamento nella top ten per fatturato nella categoria ADV e Marketing, ma anche per la sua solida e stabile presenza nel mercato.

La graduatoria, pubblicata sul sito del quotidiano britannico, riunisce le mille aziende di 35 Paesi tra Europa, Regno Unito e Svizzera che hanno registrato alti tassi di crescita dei ricavi in un triennio secondo quanto rilevato da Statista, società tedesca leader nella fornitura di dati di mercato e di consumo.

A questo riconoscimento si aggiunge anche l’inserimento in un’altra classifica di eccellenza pubblicata sul quotidiano Il Sole 24 ore.

Pomilio Blumm è infatti tra le Stelle del Sud 2025, ovvero le 200 aziende italiane con sede nel sud Italia che hanno ottenuto la migliore performance circa la crescita dei propri ricavi, la crescita del numero dei propri dipendenti e la crescita delle proprie immobilizzazioni materiali e immateriali nel triennio tra il 2020 e il 2023. L’inserimento nella classifica del Financial Times e in quella de Il Sole 24 ore rappresentano importanti riconoscimenti per l’azienda nel settore della comunicazione istituzionale e non solo.

“La capacità di innovare e crescere operando nella comunicazione istituzionale – spiega Franco Pomilio, presidente di Pomilio Blumm – è stata ottenuta grazie a un solido insieme di competenze supportate da un numero sempre maggiore di strumenti brevettati. L’approccio dinamico, tipico di una start-up, combinato alla nostra grande esperienza ci permette di evolvere continuamente nel settore. Questo impegno si traduce anche nella continua ricerca di nuove competenze e nello studio approfondito dei trend emergenti nel mercato”.

“Per la quarta volta Pomilio Blumm entra a far parte della classifica FT 1000, a conferma sia di una crescita costante che di una capacità di mantenere standard elevati nel tempo. Questo risultato è il frutto di una strategia aziendale che punta sull’innovazione, sulla qualità dei servizi e sulla capacità di anticipare i mutamenti nel panorama della comunicazione”, conclude la nota.