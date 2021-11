PONTE BELVEDERE L’AQUILA: BORDATE DE MATTEIS A PEZZOPANE, “TU SCRIVI VELINE, NOI FACCIAMO FATTI”

L’AQUILA – “Brutto problema la carenza di palcoscenico ed ecco magicamente il nulla riempito dal niente apparire nelle dichiarazioni della Pezzopane che in verità piuttosto acidamente si avventura partendo dal problema del ponte di Belvedere per perdersi poi in una lunga patetica intemerata contro l’attuale governo cittadino. Che tristezza: cara Pezzopane, capisco la tua innegabile acida valutazione dell’operato degli altri, ma fattene una ragione: tu parli e scrivi veline, altri fanno”.

Durissima la replica del capogruppo di Forza Italia al comune dell’Aquila, Giorgio De Matteis, alla deputata aquilana, Stefania Pezzopane, che all’indomani della rimozione dell’ultima trave del Ponte Belvedere, ha denunciato la tanta enfasi da parte del centrodestra aquilano “per coprire un generale vuoto di idee e di concretezza. La riapertura del ponte era ovviamente auspicata e necessaria, ma non c’è nulla di “rivoluzionario” in questo: altri della Giunta Biondi avevano deciso per un restyling (tra cui l’ex assessore Liris), poi hanno optato per la sostituzione, togliendo soldi a un altro progetto importante come quello di Viale della Croce Rossa”.

Secca la replica di De Matteis, rivolgendosi direttamente alla deputata: “il ponte Belvedere si farà nuovo utile funzionale. Dov’era? Certo o pensi si dovesse usare la mongolfiera per andare da un lato all’altro dopo anni di inutili chiacchiere tue e dei tuoi domani? Com’era? No nuovo utile funzionale adatto ad una città nuova. Le opere in corso sono fatti incontrovertibili, visibili, e tu parli parli parli…Continuiamo nello scorrere il lungo elenco delle tue chiacchiere. La città del futuro della tua mai rimpianta amministrazione? Iniziamo dalla folle, incredibile e dannosa acquisizione di tutto il progetto Case a totale carico delle casse comunali, ovvero delle tasche degli Aquilani, per incredibile incapacità di contrattare risorse per la gestione. E ancora parliamo di un bilancio inchiodato a debiti da voi prodotti. Oppure vogliamo parlare delle bollette che non avete mai riscosso condannando il Comune a pagare milioni e milioni di euro? Vogliamo parlare della famigerata transazione con banca Sistema? Ora il bilancio è finalmente risanato grazie ad un assessore vero come Raffaele Daniele. Vogliamo poi parlare della legge regionale 41 approvata nel 2011 per iniziative a favore di giovani disabili sport bloccata da voi, oggi finalmente operativa con progetti cantierabili?”.

Incalza ancora De Matteis: “Andiamo avanti: non provi un po’ di vergogna nel citare come vostro grande intervento il polo universitario del San Salvatore realizzato grazie all’accordo di programma di 9 milioni di euro del sottoscritto nel 2004, non ti vergogni ad appropriarti del lavoro degli altri? Vogliamo parlare dei lavori per il tribunale, certamente non vostra opera ma dell’amministrazione Pace, con fondi stanziati dal sottoscritto, anche quelli bloccati con voi per anni e oggi finalmente sboccati? E l’Aeroporto di Preturo? Altra vostra folle perla, assegnato a soggetti con i risultati penosi che avete prodotto fino a quando noi li abbiamo sostituiti con chi ama la città e oggi lavora per farlo finalmente ripartire. Vogliamo parlare della stabilizzazione dei lavoratori precari Aquilani che avete portato in canzone fino ad oggi finalmente vedranno soddisfatte le loro aspettative a febbraio grazie ad un ministro Brunetta non certo vostro, che chiude una epoca di incertezza vostra opera? Potrei continuare ancora per molto, ma mi auguro di vederti candidata sindaco, e sarà un vero piacere incontrarti in campagna elettorale sarà un vero piacere”.