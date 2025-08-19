L’AQUILA – “Il Comune dell’Aquila punta a riaprire entro l’anno il ponte Belvedere”, danneggiato dal sisma del 2009 e diventato nel tempo uno dei simboli della tragedia che sconvolse il capoluogo abruzzese.

Ad annunciarlo, riporta l’Ansa, è stato il vicesindaco Raffaele Daniele, a margine di una conferenza a palazzo Margherita.

“È stata montata la terza parte del ponte – ha detto il vicesindaco – presto la città riavrà un’infrastruttura iconica e fondamentale per la viabilità”.

Il ponte rappresenta una infrastruttura strategica di collegamento da e per il centro storico del capoluogo. La riconsegna dei lavori rientra tra gli obiettivi in vista del 2026, quando L’Aquila sarà Capitale italiana della Cultura.

L’opera, il cui progetto esecutivo porta la firma dell’ingegnere Marco Petrangeli, autorità internazionale per quel che riguarda i ponti sospesi e retti da cavi, ha registrato la lievitazione dei costi e pesanti ritardi sulla tabella di marcia che prevedeva, inizialmente, la conclusione dei lavori entro maggio 2022, con la rimozione del vecchio ponte effettuato a ottobre 2021, e il montaggio del nuovo ponte.

L’appalto è stato assegnato a giugno del 2021 alla società consortile tutta aquilana, composta dalla Todima dei fratelli Tonino e Marino Serpetti e dalla Taddei srl della famiglia Taddei, in particolare di Danilo Taddei, uno dei tre figli del patron del gruppo, Carlo Taddei, per il costo di 4,6 milioni di euro, compresi quelli di demolizione, e un valore complessivo dell’intervento urbanistico di 6,1 milioni.