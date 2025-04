PONTE BELVEDERE L’AQUILA: LAVORI PROSEGUONO, IN FASE DI MONTAGGIO PRIMI 30 METRI DI IMPALCATO

L’AQUILA – Fervono i lavori a L’Aquila per il montaggio dell’impalcato del nuovo ponte di Belvedere. La gru ha sollevato e messo a dimora i primi trema metri.

Contemporaneamente proseguono sul limitare di viale Giovanni XXIII i lavori per l’altra l’altra torre di sostegno.

A sollevare l’impalcato il gruppo Di Stefano, con il suo Grove 400 Ton, gru a 6 assi per lavori pesanti più potente sul mercato. dopo aver assemblato a terra i pezzi.

L’opera, il cui progetto esecutivo porta la firma dell’ingegnere Marco Petrangeli, autorità internazionale per quel che riguarda i ponti sospesi e retti da cavi, ha registrato la lievitazione dei costi e pesanti ritardi sulla tabella di marcia che prevedeva, inizialmente, la conclusione dei lavori entro maggio 2022, con la rimozione del vecchio ponte effettuato a ottobre 2021, e il montaggio del nuovo ponte. L’appalto è stato assegnato a giugno del 2021 alla società consortile tutta aquilana, composta dalla Todima dei fratelli Tonino Serpetti e Marino Serpetti e dalla Taddei srl della famiglia Taddei, in particolare di Danilo Taddei, uno dei tre figli del patron del gruppo, Carlo Taddei, per il costo di 4,6 milioni di euro, compresi quelli di demolizione, e un valore complessivo dell’intervento urbanistico di 6,1 milioni.

L’opera ha come elemento caratterizzante una imponente antenna in acciaio, il ‘pennone’, che muterà lo skyline del centro storico della città, e da cui partiranno grandi cavi, anche questi in acciaio, che sorreggeranno ulteriormente la campata, e anche in virtù di questa scelta ingegneristica, sarà in grado di sopportare terremoti di grande violenza. Il ponte ha dovuto superare anche alcune modifiche legislative, immaginate per velocizzare l’approvazione delle opere del Pnrr.