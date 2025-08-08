PONTE BELVEDERE L’AQUILA: PROROGATO AL 30 SETTEMBRE SGOMBERO INQUILINI DEL CIVICO 29

L’AQUILA – Al fine di “garantire la massima sicurezza” nella corretta esecuzione della ricostruzione del Ponte Belvedere, consistente nel montaggio e posizionamento della seconda parte del ponte, mediante un’apposita ordinanza il settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila ha prorogato sino al prossimo 30 settembre lo sgombero temporaneo degli inquilini dell’immobile localizzato in via Fontesecco al civico 29.
Si tratta di una prosecuzione di quanto già previsto con un medesimo provvedimento dello scorso 9 maggio, attraverso il quale era stato disposto lo sgombero temporaneo dell’edificio.
