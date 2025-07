PONTE CICLOPEDONALE SUL TRONTO: MARSILIO, “PROSSIMA ESTATE ABRUZZO E MARCHE PIU’ VICINE”

MARTINSICURO – “I lavori procedono su entrambi i fronti, quindi penso che sbattere il muso sulla dura realtà dei fatti sia la ricetta migliore per mostrare la verità e smontare tutte le polemiche. Negli scorsi anni avevamo raccontato per filo e per segno quale fosse il percorso e l’impegno che la Regione Abruzzo, insieme alla Regione Marche, aveva solennemente assunto per realizzare questo ponte atteso da decenni. Ed è quello che sta accadendo, nel rispetto dei programmi”.

Così, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che insieme al governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, questo pomeriggio, ha effettuato un sopralluogo ai cantieri (sia sul lato abruzzese, a Martinsicuro, che sul lato marchigiano, a Sentina di Porto d’Ascoli) impegnati nei lavori di realizzazione del collegamento del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto.

Proprio oggi, nel cantiere lato Abruzzo, erano previste le opere di collaudo (di carico statica e di integrità) per le quali è stato necessario attendere almeno 28 giorni dall’esecuzione dei pali, terminata nei primi 15 giorni di giugno.

La conclusione dei lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale, che unirà ancora dí più Abruzzo e Marche, è prevista per la fine di giugno 2026. Si tratta di una infrastruttura in acciaio che misurerà 130 metri di lunghezza e poco più di 5 metri di larghezza.

Al sopralluogo, oltre ai tecnici della Regione Marche, ente attuatore dell’intervento, sono intervenuti anche l’assessore alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, il sottosegretario alla Presidenza con delega al Turismo, Daniele D’Amario, ed i sindaci di Martinsicuro e San Benedetto del Tronto.

“Le tempistiche della progettazione – spiega il presidente Marsilio – ci hanno solo obbligato a fare un passaggio in più, una sorta di switch, poiché Marche ed Abruzzo avevano i finanziamenti su due programmi diversi, con scadenze temporali diverse. Ma oggi siamo qui, – ha aggiunto – sul Tronto, dove si sta lavorando in maniera sinergica, accompagnati dalle amministrazioni del territorio e dai responsabili del cantiere. Ringrazio, a tal proposito, il presidente Acquaroli perché, insieme a me, con determinazione, ha lavorato affinché si creassero le premesse per avviare e proseguire i lavori.

“Tra un anno ci rivedremo qui con le biciclette perché, secondo il cronoprogramma, tra un anno questo ponte sarà finalmente percorribile. La prossima estate Abruzzo e Marche saranno ancora più vicine, sempre più collegate ed il lavoro che dobbiamo continuare a fare – conclude Marsilio – è esattamente questo, cioè unire le nostre popolazioni, i Comuni e sviluppare il rilancio turistico, commerciale, economico di questi territori”.