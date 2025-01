PONTE DI SOLIDARIETA’ TRA MONTESILVANO E UNA CLINICA IN UGANDA DOPO TOMBOLA DI BENEFICENZA

MONTESILVANO – Un gesto di grande cuore si è compiuto questa mattina a Montesilvano (Pescara), con la consegna di un assegno di 1.300 euro alla clinica Mother Francisca Lechner Health Centre IV di Rushooka, in Uganda. La somma, raccolta grazie alla tombola di beneficenza del 27 dicembre organizzata dal comune di Montesilvano in collaborazione con l’associazione Amare Montesilvano a cui si sono unite donazioni pervenute da alcune attività commerciali locali, rappresenta un importante contributo per la struttura sanitaria, dove opera Suor Flora Fassy.

Alla cerimonia di consegna presso il Palazzo di Città erano presenti il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e l’assessore alle politiche di cooperazione internazionale e integrazione Corinna Sandias, i quali insieme al presidente Renato Petra, Alberto Falasca, Rosanna Di Toro e Bruna Brunetti di Amare Montesilvano, hanno consegnato l’assegno ad Anna Di Nicola, rappresentante a Montesilvano di Suor Flora Fassy. La clinica scelta come destinataria della somma, si occupa di assistenza sanitaria materna e si trova in un’area rurale dell’Uganda occidentale profondamente carente di strutture sanitarie.

Con immani difficoltà, cerca di garantire servizi per la maternità e ha a disposizione solo due sale operatorie per fornire assistenza alle future mamme a ai loro neonati. La qualità delle cure offerte dalle poche strutture pubbliche lungo il percorso tra Rushooka e Itoho è scarsa a causa di attrezzature e infrastrutture inadeguate, nonché della frequente assenza di personale e medicinali. Le strutture mediche private sono prive di licenza e molto costose. Nessuna di queste opzioni è in grado di offrire l’intera gamma di servizi sanitari per la maternità, incluso un pacchetto completo di cure antenne, consegna normale e taglio cesareo, se necessario, per ridurre il rischio di mortalità materna.

Le madri e la comunità generale hanno espresso a lungo la necessità di ricevere un trattamento completo presso il Centro sanitario di Mother Fransisca Lechner. Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis: “Esprimo un sincero ringraziamento all’associazione Amare Montesilvano e a tutti coloro che hanno contribuito con donazioni e partecipando alla tombola di beneficenza. La generosità dimostrata ci rende orgogliosi e testimonia la grande sensibilità della nostra comunità verso chi ha bisogno. Il nostro sostegno alla clinica Mother Francisca Lechner Health Centre IV è un piccolo ma significativo passo per garantire cure mediche adeguate alle mamme e ai bambini in Uganda.

“Si fa portavoce di Suor Flora Fassy, la referente Anna Di Nicola che ha ritirato l’assegno simbolico: “A nome della suora e della clinica, ringraziamo il Comune di Montesilvano e l’Associazione Amare Montesilvano per questo gesto di generosità. L’arrivo di questa somma è stata una vera manna dal cielo, dal momento che la struttura aveva terminato completamente alcuni medicinali indispensabili alle cure delle donne in stato interessante e prossime al parto.” L’iniziativa testimonia l’impegno della comunità di Montesilvano nel sostenere progetti di solidarietà internazionale e nel promuovere il diritto alla salute per tutti.