PONTE GUASTACCONCIO: SINDACO GRAZIANI, “LAVORI A BUON PUNTO, CONCLUSIONE ENTRO APRILE”

PAGLIETA – “Il progetto è entrato nella seconda fase e sta procedendo speditamente nonostante alcune difficoltà tecniche riscontrate nelle scorse settimane. Attualmente siamo nella fase di installazione degli impalcati in acciaio corten, costituiti da sezioni saldate a terra e poi sollevate con la gru per essere posizionate sulle travi di sostegno: le due spallette e la trave centrale. Abbiamo già superato la pila centrale del ponte e il prossimo passo sarà il collegamento degli impalcati tra la spalla sinistra e quella destra”.

Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Paglieta (Chieti), Ernesto Graziani, in merito allo stato di avanzamento dei lavori per la costruzione del nuovo ponte, “un’infrastruttura fondamentale per il ripristino della viabilità lungo la strada provinciale 97 Bonifica di Mozzagrogna”.

La conclusione dei lavori è prevista per aprile 2025.

Il ponte sostituirà il viadotto crollato il 13 febbraio 2022, che per tre anni ha interrotto un importante collegamento con l’area industriale della Val di Sangro, causando notevoli disagi alla circolazione stradale e alle attività commerciali della zona.

“La comunità attende con grande attenzione e fiducia la conclusione di quest’opera essenziale e la sua riapertura al traffico”, sottolinea il primo cittadino.

“Il Comune di Paglieta e la Provincia di Chieti monitorano costantemente lo stato dei lavori, che hanno subito un rallentamento a causa di problemi tecnici significativi, rendendo necessaria una proroga all’impresa appaltatrice”. Tuttavia, il sindaco manifesta il suo ottimismo riguardo al completamento dell’opera: “Ci auguriamo che, con condizioni meteorologiche favorevoli, i lavori possano procedere speditamente fino alla Primavera, sotto la supervisione attenta del progettista, del direttore dei lavori e dei tecnici della Provincia, oltre al costante monitoraggio da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale”.

“Con il costante impegno delle maestranze e delle istituzioni, l’obiettivo è garantire il rispetto delle scadenze prefissate. L’opera rappresenta una priorità assoluta per la comunità e per il sistema economico locale. Il Comune e la Provincia continueranno a fornire aggiornamenti periodici ai cittadini sullo stato dei lavori, garantendo la massima trasparenza fino al giorno della tanto attesa riapertura”, conclude Graziani.