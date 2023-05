PONTE SULLO STETTO: D’ERAMO (MASAF), “OPERA STRATEGICA, CONTRIBUIRA’ A SVILUPPO SETTORE PRIMARIO”

L’AQUILA – “Una giornata storica attesa da oltre mezzo secolo. Grazie al grande lavoro del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è arrivato il via libera definitivo a un’opera che sarà strategica per tutti gli italiani. Una straordinaria occasione di sviluppo, non solo per le regioni del Sud, ma per l’intero paese: il ponte è simbolo di unione”.

Lo afferma il sottosegretario al Masaf, Luigi D’Eramo, commentando l’approvazione da parte dell’Aula del Senato del dl per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

“Un’infrastruttura moderna e green con un potenziale di oltre 100mila posti di lavoro e che contribuirà anche allo sviluppo del settore primario – continua il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste -. Grazie alla concretezza del governo di centrodestra, Sicilia e Calabria vedranno realizzate quelle promesse che finora erano rimaste soltanto parole. Con buonsenso e coraggio avanti con la politica dei sì”, conclude D’Eramo “