PONTIDA 2024: LEGA, “IN TANTISSIMI DALL’ABRUZZO, IL NOSTRO SOSTEGNO A MATTEO SALVINI”

PONTIDA – “Grande presenza anche quest’anno della Lega Abruzzo a Pontida. In tantissimi tra simpatizzanti, dirigenti e amministratori, provenienti dalle quattro province della regione, hanno raggiunto la città lombarda per partecipare allo storico raduno del partito e far sentire forte il proprio sostegno e la propria vicinanza a Matteo Salvini, che rischia 6 anni di carcere nell’ambito del processo Open Arms e ribadire, quindi, tutti insieme che difendere i confini italiani non è reato”.

È quanto si legge in una nota della Lega Abruzzo che spiega come la trasferta sia stata anche “l’occasione per riaffermare il ruolo del partito nella politica nazionale e internazionale”.

A guidare la squadra della Lega Abruzzo, il segretario regionale e sottosegretario di Stato al Masaf, Luigi D’Eramo. Presenti, fra gli altri, il vice segretario regionale Sabrina Bocchino, il vice presidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente, il capogruppo della Lega in Regione Vincenzo D’Incecco, il vice segretario nazionale della Lega Giovani Francesco De Santis, i segretari provinciali del partito e quelli cittadini, gli eletti e i militanti.

“L’Abruzzo – ha sottolineato D’Eramo – ha risposto alla grande e con il solito entusiasmo”.