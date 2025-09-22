PONTIDA: D’INCECCO, “GRANDE PARTECIPAZIONE DALL’ABRUZZO”. VANNACCI E SALVINI APPREZZANO ARROSTICINI

PESCARA – “Anche quest’anno l’Abruzzo ha risposto con entusiasmo e grande partecipazione al tradizionale raduno nazionale della Lega di Pontida, che si è svolto lo scorso fine settimana. Numerosi militanti, amministratori, dirigenti e simpatizzanti hanno raggiunto la Lombardia per testimoniare la forza, la passione e il radicamento del movimento nella nostra regione”.

Così in una nota la Lega Abruzzo.

Come sempre, grande successo ha riscosso lo stand abruzzese, molto apprezzato per l’accoglienza e per i prodotti tipici offerti. Fra gli ospiti, il segretario federale Matteo Salvini e il vice segretario Roberto Vannacci che sabato sera, in occasione della festa dei giovani, si sono fermati ad assaporare gli arrosticini, simbolo della nostra tradizione e convivialità, accolti dall’entusiasmo dei presenti. Domenica, invece, c’è stata la visita allo stand del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e di altri esponenti nazionali del partito”.

“Il raduno, quest’anno caratterizzato dagli slogan “Liberi e forti” e “Senza paura”, ha messo al centro i grandi temi dell’azione politica della Lega: difesa della libertà, sicurezza, centralità dei territori, sostegno al lavoro, flat tax e pace fiscale, no ad un esercito europeo e no al riarmo. Un’edizione dal significato particolare. E’ stata segnata infatti dal ricordo dell’omicidio di Charlie Kirk, commemorato anche con una maglietta indossata dai partecipanti abruzzesi”.

“Una tragedia – sottolinea Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo – che ci richiama con ancora più forza alla necessità di difendere la libertà di parola, la libertà di pensiero e il rispetto reciproco come pilastri della democrazia. Un ringraziamento sincero a tutti i militanti e sostenitori per la partecipazione e adesso continuiamo il lavoro di crescita sui territori”.