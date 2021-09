PONTIFICIO SEMINARIO ABRUZZO E MOLISE: DON LUIGI CIPRIANO NUOVO RETTORE

PESCARA – Per mandato del Cardinale Giuseppe Petrocchi, Presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana, si rende noto che la Congregazione per il Clero, accogliendo la designazione espressa dalla Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana, ha nominato, in data 1 settembre 2021, il Rev. Sac. Luigi Primiano, della Diocesi di Trivento, Rettore del Pontificio Seminario Regionale Abruzzese-Molisano “S. Pio X”, per il sessennio 2021-2027.

Don Primiano succede a S. E. Mons. Antonio D’Angelo, nominato da Papa Francesco Vescovo Titolare di Cerenza e Ausiliare dell’Arcidiocesi di L’Aquila, il 14 agosto scorso.

Licenziato in teologia biblica alla Pontificia Università Gregoriana nel 1983, don Luigi Primiano, originario di Montefalcone nel Sannio (CB), è stato responsabile per venti anni della Pastorale giovanile diocesana e incaricato nel medesimo settore per la Regione ecclesiastica abruzzese-molisana. E’ stato Parroco a Civitanova del Sannio (IS) e attualmente, oltre a guidare la Comunità parrocchiale di S. Nicola in Molise (CB), è Direttore della Pastorale per la famiglia della Diocesi di Trivento.

Dal 2018 ha aderito al percorso denominato Progetto “Mistero Grande”, che intende offrire alla Chiesa e alla famiglia cristiana un approfondimento teologico, esperienziale e pastorale del tesoro di grazia contenuto ed espresso nel sacramento del matrimonio.