PONTILE DI ROSETO: ROSSI, “FINANZIAMENTO VITTORIA PER TERRITORIO GRAZIE A REGIONE E FDI”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Accogliamo con grande soddisfazione la notizia del finanziamento ottenuto per la riqualificazione del Pontile di Roseto degli Abruzzi, nell’ambito dell’Accordo di Coesione Abruzzo 2021-2027. Si tratta di un intervento strategico, reso possibile grazie al bando regionale per la rigenerazione urbana (Linea B), che mette a disposizione contributi ai Comuni sotto i 30.000 abitanti con compartecipazione ridotta e risorse fino a 2 milioni di euro. È una scelta lungimirante della Giunta regionale di centrodestra, che ancora una volta dimostra attenzione concreta verso la costa teramana e verso un’infrastruttura simbolo per la nostra comunità”.

Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale di FdI Marilena Rossi.

“È giusto sottolinearlo – prosegue Rossi – questo risultato non nasce da proclami né da rivendicazioni locali, ma da un lavoro serio e programmato a livello regionale. Il circolo di Fratelli d’Italia di Roseto ha sempre indicato con chiarezza le priorità per la città e per la costa, come già avvenuto sul palazzetto dello sport e sulla difesa della costa. Oggi il finanziamento del Pontile conferma la bontà di quell’impegno costante”.

“È evidente – aggiunge Rossi – che l’amministrazione Nugnes continua a rivendicare successi che non le appartengono. La verità è che senza il bando e le risorse messe in campo dalla Regione, nessuna riqualificazione sarebbe stata possibile. Quando parliamo di interventi di questa portata, contano i fatti, non la propaganda”.

“Il nostro impegno – conclude Rossi – sarà vigilare perché l’opera venga realizzata nei tempi e con la qualità che i cittadini meritano. Meno medaglie, più risultati concreti: così si costruisce il futuro di Roseto e dell’intera costa teramana”.