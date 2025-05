PONY RUBATO E VENDUTO ILLEGALMENTE DUE VOLTE, TRE DENUNCIATI

L’AQUILA – Aveva in casa un pony provento di un furto: ricostruita una doppia compravendita illecita e denunciate tre persone.

È accaduto a Napoli, dove i carabinieri del nucleo Cites del capoluogo campano, insieme a personale del servizio veterinario dell’Asl Napoli 1-sanità animale, si sono recati presso alcune abitazioni private.

Obiettivo, verificare la corretta detenzione e l’origine di un pony identificato con microchip e riconducibile ad una persona residente in Abruzzo.

Il controllo traeva origine da una precedente attività del personale medico-veterinario, attività che aveva permesso di appurare come il possessore dell’animale fosse privo di documentazione amministrativa.

Inoltre, l’esemplare è risultato essere stato acquisito da un altro soggetto, con precedenti per ricettazione relativi all’illecita commercializzazione di cavalli.

I militari allora si sono recati anche presso l’abitazione di quest’ultimo, verificando che il pony proveniva a sua volta da un’ulteriore compravendita, priva di documenti e portata a termine al prezzo di 700 euro, avvenuta con un uomo residente in Abruzzo, anch’egli gravato di precedenti di polizia.

Per questo motivo i tre soggetti identificati sono stati denunciati, ognuno per le proprie presunte responsabilità, per furto e ricettazione, mentre il pony è stato sequestrato in attesa che sia riconsegnato al legittimo proprietario.