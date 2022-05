POP BARI, CARDINALI (LEGA): “CARRUS HA ASSICURATO STOP CHIUSURE FILIALI E MAGGIOR CREDITO”

TERAMO – “Il tempo della chiusura delle filiali è lontano, ci sarà una fase nuova caratterizzata da un programma con maggiori impiegati insieme ad un maggior credito per le famiglie e le imprese”.

Ad assicurarlo è la consigliera regionale della Lega Simona Cardinali che ha partecipato alla riunione con Cristiano Carrus, amministratore delegato della Popolare di Bari, insieme all’onorevole Antonio Zennaro, e al presidente dell’Anci regionale Gianguido D’Alberto.

“È stato un incontro molto proficuo dove sono emerse nuove strategie che la banca intende seguire. Questa tematica è per noi importantissima. La mia personale attenzione, e quella della Lega, a tutti i livelli rimane alta per una questione di vitale importanza per lo sviluppo del territorio”.