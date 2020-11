TERAMO – La Banca Popolare di Bari, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e al fine di garantire la continuità dei servizi bancari sul territorio, ha deciso di posticipare al 2021 la chiusura delle filiali di Castelli, Castilenti, Moscufo, Tossicia e Poggiofiorito, in Abruzzo e di Castelluccio dei Sauri in Puglia. La decisione – è scritto in una nota della banca – è stata presa per venire incontro alle comunità interessate in questo particolare momento emergenziale, tenendo conto dell’assenza, su quei territori, di altri istituti di credito.

