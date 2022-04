POP BARI, ZENNARO (LEGA): “PIU’ ATTENZIONE PER L’ABRUZZO, CHIUSURA FILIALI GRAVE DANNO”

ROMA – “Giusta la politica della riduzione dei costi, ma deve essere accompagnata da più attenzione per gli impieghi di famiglie e imprese e da più investimenti in tecnologia, con gli ATM Postamat di ultima generazione, in grado di consentire numerose operazioni in automatico, oltre al prelievo, anche senza la presenza fisica di sportelli bancari”.

Così l’onorevole Antonio Zennaro (Lega), in Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, ha rappresentato al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, come la chiusura sul territorio degli sportelli della Banca Popolare di Bari, ex Tercas, sia un grave danno per l’Abruzzo.