POP-INCLUSIVE: AL TEATRO CORDOVA DI PESCARA IL DEBUTTO DELLA PRIMA ORCHESTRA INCLUSIVA D’ABRUZZO

PESCARA – Il nome è Pop-Inclusive ed è la prima orchestra inclusiva d’Abruzzo, che debutterà ufficialmente domani, mercoledì 28 maggio alle 21 al Teatro Cordova.

“Un progetto straordinario, promosso da ENDAS Abruzzo e finanziato dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese, che mette insieme ragazzi con bisogni educativi speciali e musicisti professionisti, unendo formazione musicale, inclusione sociale e crescita personale”, spiega in una nota Simone D’Angelo in rappresentanza di Endas Abruzzo.

L’iniziativa fa parte del cartellone cittadino del Maggio dei Libri, promosso dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura e coordinato dal Comune di Pescara, attraverso l’assessorato alla Cultura guidato da Maria Rita Carota.

Il percorso ha coinvolto i giovani partecipanti in attività di avvicinamento alla musica, prove individuali e di gruppo, affiancati dai maestri Simone Pavone, Marco Vignali, Tony Santo e Luca Ricordi, con la collaborazione dell’Associazione Regionale Down Abruzzo, guidata Antonietta Fusco, che ha ospitato gran parte degli incontri laboratoriali.

“Pop-Inclusive è la dimostrazione concreta che la cultura può e deve essere un’esperienza per tutti – commenta D’Angelo, che è anche consigliere comunale a Pescara – Questo progetto non è solo un’esperienza musicale, ma un vero laboratorio sociale, dove le barriere si trasformano in ponti e le differenze diventano risorse. Grazie al sostegno dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, stiamo dando voce e visibilità a una nuova idea di comunità, più giusta, più inclusiva e più unita”.

“Siamo orgogliosi di ospitare nel cartellone del Maggio dei Libri un evento così significativo – afferma l’assessore Carota – La musica e la lettura sono strumenti potenti di inclusione e partecipazione, e il debutto della Pop-Inclusive rappresenta un momento straordinario per tutta la città. È un segnale forte di come la cultura possa promuovere davvero il benessere collettivo e la crescita di ciascuno nel segno della partecipazione collettiva”.

L’ingresso al concerto del 28 maggio sarà gratuito.

“Invitiamo tutti a partecipare per vivere un’esperienza emozionante e profondamente umana, dove la musica diventa linguaggio universale di riscatto, opportunità e bellezza – concludono D’Angelo e Carota, affiancati dalla presidente della Commissione Cultura Mariarita Paoni Saccone, ringraziando Margherita Cordova, per quanto riguarda la disponibilità del teatro – Il repertorio di domani, in grado di esaltare le peculiarità di ognuno, è stato studiato per evidenziare che le diversità sono una grande ricchezza, nell’espressione artistica: si potrà assistere a un percorso nella musica del 900 e si concluderà con un brano inedito”.