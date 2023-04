POPOLARE BARI: SOTTANELLI DALLA PARTE DEI LAVORATORI IN SCIOPERO, “ORA INTERROGAZIONE A GIORGETTI”

PESCARA – “Voglio esprimere piena solidarietà e sostegno ai 650 lavoratori dipendenti della Banca Popolare di Bari presenti in Abruzzo che lunedì sciopereranno a causa della mancanza di trasparenza da parte dell’azienda sugli obiettivi e l’organizzazione del lavoro. A breve presenterò un’interrogazione al Ministro, Giancarlo Giorgetti, per chiedere delucidazioni sul futuro di questi lavoratori e il progetto strategico per aiutare a sostenere l’economia abruzzese”.

Lo dichiara in una nota Giulio Cesare Sottanelli, deputato abruzzese di Azione, che aggiunge: “Il Banco Popolare di Bari, che nel 2014 acquisì Tercas, è ad oggi tra i principali istituti bancari presenti in Abruzzo con oltre 60 filiali e 650 dipendenti, nonostante le difficoltà affrontate negli ultimi anni”.

“È arrivato il momento di dare certezze a quei lavoratori che, dopo il taglio degli stipendi accettato tre anni fa per consentire alla banca di superare il momento di difficoltà, ora chiedono di conoscere, almeno, quali sono gli obiettivi futuri dell’azienda”, conclude Sottanelli.