POPOLI – Sulla strada statale 5 “Via Tiburtina Valeria”, il traffico è provvisoriamente bloccato al km 182,200, in territorio di Popoli (Pescara), per la presenza di un albero caduto in carreggiata.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.