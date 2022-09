POPOLI: CERVO SI AGGIRA PER IL PAESE, SINDACO NE ORDINA LA CATTURA

ervo in paese Abruzzo, sindaco ne ordina la cattura Cervo in paese Abruzzo, sindaco ne ordina la POPOLI – Con apposita ordinanza il sindaco, Dino Santoro, ha dato mandato di provvedere alla cattura di un cervo che nei giorni scorsi si è aggirato in paese destando meraviglia e curiosità.

Il sindaco ha motivato la decisione “per la salvaguardia e la sicurezza della salute dei cittadini ma anche per l’incolumità del cervo stesso che, nell’ultima occasione, è stato avvicinato e aggredito da un cane”.

La cattura sarà effettuata con azione sinergica tra Polizia Municipale e Carabinieri Forestali, con l’ausilio del servizio veterinario Asl che provvederà con i propri mezzi a narcotizzare il cervo per poi procedere al trasferimento presso il locale Centro per il recupero degli animali selvatici in Località Impianezza, gestito dal Reparto Biodiversità dei Carabinieri Forestali.

Nel provvedimento si legge che la cattura si rende necessaria in quanto la presenza del cervo “provoca in alcune persone panico e potrebbe dare origine ad autonome iniziative, anche illegali, da parte dei privati”.

Alcuni cittadini, incuriositi dall’animale, si avvicinano pericolosamente allo stesso. E la frequenza degli avvistamenti in orario notturno e diurno, secondo il primo cittadino, “costituisce fonte di pericolo attuale e concreto per la sicurezza e l’incolumità di persone e cose”.