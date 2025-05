POPOLI: DOLORE PER LA SCOMPARSA A 52 ANNI DELLA CONSIGLIERA COMUNALE DEL PD GIULIA LA CAPRUCCIA

POPOLI TERME – Dolore e sconcerto a Popoli Terme, in provincia di Pescara, per la morte di Giulia La Capruccia, consigliera comunale del Partito democratico, esponente di spicco dei dem abruzzesi.

Tra pochi giorni, il 27 maggio, avrebbe compiuto 53 anni. A portarla via un male contro cui ha combattuto fino all’ultimo respiro.

“Perdiamo un importante riferimento per Popoli e il territorio e per la lotta a favore dei diritti delle donne. A nome di tutta la comunità del Partito Democratico abruzzese e della Conferenza delle Donne Democratiche, di cui era parte attiva come delegata per la provincia di Pescara, voglio esprimere il nostro grande dispiacere per prematura scomparsa di Giulia La Capruccia, oggi consigliera comunale di Popoli democratica, ma con una storia politica di lungo corso”, scrivono il segretario regionale Daniele Marinelli e vicesegretaria Leila Kechoud, a nome della segreteria, delle donne Dem, dei parlamentari, dei consiglieri regionali, dei segretari provinciali e di circolo.

“Giulia è stata una figura di riferimento nella vita politica e civica della comunità che rappresentava da anni e del Partito Democratico in cui ha militato con passione e convinzione: una donna tenace, sempre pronta a mettersi al servizio degli altri con intelligenza e dedizione, sempre dalla parte degli ultimi e delle persone più fragili, un riferimento per il territorio. Il suo impegno politico l’ha portata anche a ruoli di primo piano, è stata assessora e vicesindaca a Popoli, ha animato con costanza anche la Conferenza delle donne democratiche, di cui è stata davvero una speciale delegata per la provincia di Pescara. Un lavoro costruito con coerenza e senso del dovere, mai interrotto nemmeno durante la malattia che ha affrontato con tenacia e uno straordinario coraggio. Alla sua famiglia, agli amici, alla portavoce delle donne Democratiche Roberta Tomasi alla quale era legata da una lunga amicizia e a tutta la comunità di Popoli giunga l’abbraccio affettuoso del Partito Democratico. La sua testimonianza continuerà a ispirare il nostro impegno quotidiano”.