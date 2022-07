POPOLI: DOPO ESTENUANTE ITER BUROCRATICO IL 4 AGOSTO RIAPRONO LE TERME

PESCARA – Dopo un lungo iter burocratico il 4 agosto ci sarà la riapertura dello stabilimento termale di Popoli gestito dalla nuova società Terme Inn Popoli srl .

Lo slittamento della riapertura , che era stata ipotizzata prima alla metà del mese di giugno e poi a luglio, è dovuto ad un susseguirsi di atti e di pareri contrastanti dei vari uffici regionali che hanno reso il percorso burocratico molto più lungo di quello ipotizzato inizialmente.

“La prima cosa che mi viene da dire è …finalmente! – esordisce il sindaco di Popoli Dino Santoro – come Amministrazione abbiamo seguito e supportato passo passo l’Azienda per arrivare a capo di una situazione che sembrava sempre di potersi chiudere in tempi strettissimi ma che nella realtà si scontrava con ostacoli di vario tipo che ne ritardavano la riapertura “.

La società Terme Inn Popoli è subentrata, nel mese di febbraio ,alla vecchia proprietà Terme di Popoli rilevando oltre alla struttura precedentemente acquisita ,anche tutti i beni mobili e le attrezzature, ciò che ha reso la struttura pronta alla ricezione degli utenti da diversi mesi.”

“Abbiamo passato momenti difficili – continua il sindaco Santoro -, soprattutto per spiegare ai circa trenta dipendenti del perché ,con una struttura pronta, con una valanga di prenotazioni già acquisite , non si riuscisse a dare un servizio che per Popoli ,per l’intero territorio, per la nostra Regione, risulta essere importantissimo. Oggi tutto questo è superato e l’amministrazione comunale di Popoli coglie l’occasione, anche in questa sede, di ribadire che crede tantissimo , a livello turistico- ricettivo, nello sviluppo dello stabilimento termale.

Ciò in considerazione del progetto di sviluppo che la Terme Inn Popoli ha già ideato e che verrà presto illustrato pubblicamente.”

“La definizione di questo cammino è stato ciò che più mi ha impegnato in questi mesi, ben sapendo che il futuro dello stabilimento termale si lega con il futuro turistico e di sviluppo sostenibile che vogliamo dare alla nostra Città. Voglio infine ringraziare la Società Terme Inn Popoli per aver coniugato gli interessi di impresa con gli interessi del territorio (non tutti lo fanno), la Regione Abruzzo ed i suoi rappresentanti nonché tutti i dipendenti che hanno creduto ed atteso con pazienza questo evento importantissimo, conclude Santoro.