POPOLI: EVADE DA DOMICILIARI, ARRESTATO PER DETENZIONE SOSTANZE STUPEFACENTI,

POPOLI – Nel corso della serata di ieri, durante i servizi di controllo del territorio, intensificati nel periodo delle festività natalizie, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R della Compagnia di Popoli nel transitare nelle strade cittadine hanno notato un uomo da loro riconosciuto poiché sottoposto alla misura della detenzione domiciliare che, contravvenendo al citato regime restrittivo, stazionava in pubblica via dialogando tranquillamente con altre persone. I militari pertanto proceduto a fermare persona in questione per condurla in caserma al fine di effettuare i controlli di rito.

Durante i conseguenti accertamenti si è appurato che il soggetto in questione orbitava negli ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti. Si è deciso pertanto di procedere a perquisizione domiciliare e nella cucina dell’abitazione sono stati trovati circa 20 grammi di hascisc. Mentre nella camera da letto, all’interno della tasca di una giacca, c’era una busta in cellophane con all’interno circa 130 grammi di marijuana.

Il soggetto in questione è stato dichiarato in stato di arresto e dopo le formalità di rito era tradotto presso il carcere Pescara ove nei prossimi giorni si terrà l’udienza di convalida.