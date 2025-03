POPOLI: MORTE DONNA DI PESCARA SBALZATA DALLA MOTO, INDAGATO MARITO PER OMICIDIO STRADALE

POPOLI – Pescara piange la morte di Francesca Ferrari, 55enne, che ha perso ieri la vita a pochi metri dalla galleria del casello Bussi-Popoli.

La donna si trovava in moto con il marito Lucio Di Giovanni, 61 anni, in gita domenicale insieme a un gruppo di amici, in base ad una prima ricostruzione sarebbe stata sbalzata improvvisamente dal mezzo, e non ci sarebbe stato uno scontro, finendo prima contro il guardrail e poi sull’asfalto. Dopo alcuni metri il marito e gli altri motociclisti si sono accorti del fatto e hanno allertato i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente è giunto l’elisoccorso del 118 dell’Aquila, ma per Francesca Ferrari non c’è stato nulla da fare.

E stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Popoli e dell’Aquila e della Croce Verde di Pratola Peligna che ha prestato soccorso al marito della donna e agli altri motocilisti, sotto shock per quando accaduto.

Per tale ragione, come atto dovuto, il marito è stato iscritto sul registro degli indagati, per omicidio stradale.